『SAINT LAURENT ボストンバッグ ブラック ダッフル6【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 10時 13分に出品され03月21日 10時 13分に終了予定です。即決価格は25,000円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



【カラー】ブラック

【サイズ】

・約W31×D18×H21cm

・ハンドル約12cm

・ショルダー約45cm

【デザイン】

・外ポケット：マグネットボタンタイプ×1

・内ポケット：ファスナータイプ×1

【素材】レザー

【付属品】

・ショルダーストラップ

箱や袋は破棄済みです。





新品で購入後数回使用し保管しておりました。

状態は悪くないと思いますので写真でご確認下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サンローランパリ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ SAINT

LAURENT

ボストンバッグ

ブラック ダッフル6