『ICYDOCK MB994SP-4SB-1 4x2.5インチ SATA ケース【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 08時 18分に出品され04月04日 08時 18分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■メーカー：ICYDOCK

■型名：ToughArmor MB994SP-4SB-1

■基本スペック

・4x2.5インチSATA HDD/SSD搭載用モジュールケース

■動作：中古動作品

■汚れ

・外装汚れ若干有り。

■傷

・外装に使用に差し支えない擦り傷がございます。

■その他

・中古品のため使用に差し支えない傷、汚れがある場合がございます。

・本体内外装は清掃しておりますが、多少の汚れが残っている可能性がございます。

・筐体全体に若干のキズあり

■付属品

・ネジ(12個) 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>その他 商品の状態: やや傷や汚れあり