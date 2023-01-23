『【美品】90sスターターstarterパッカーズパフジャケットNFL【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 02時 49分に出品され03月18日 02時 49分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スターター グリーンベイパッカーズ

NFL

90s 古着

（size）着丈70 身幅67



今年1月にデッドストックものとして購入し、数回しか着用してません。とてもきれいな状態です。

フード部分に少しヤケあります、写真でご確認ください。フードを被っていない状態ならさほど目立たないかと思います。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>アメリカンフットボール>>>ウォームアップウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: スターター