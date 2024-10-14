『MOTIV Aspire ボウリングボール 15ポンド 新品未使用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 12時 24分に出品され03月18日 12時 24分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】

このボウリングボールは、MOTIVのAspireモデルです。高品質な素材とデザインが特徴で、競技者にも愛用されています。



【デザイン】

青と銀のマーブル模様が美しく、視覚的にも魅力的です。



【製造国】

アメリカ製で、耐久性とパフォーマンスに優れています。信頼性のあるブランドの製品です。



- ブランド: MOTIV

- モデル名: Aspire

- 色: 青と銀のマーブル模様

- 製造国: USA



ご覧いただきありがとうございます。

2024.10.14の大会でもらったスペアボウルです。新品未使用です。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ボウリング>>>ボール 商品の状態: 新品、未使用