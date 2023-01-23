『【新品】MICHAEL KORS トートバッグ ショルダー 牛革 2WAY ロゴ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 18時 16分に出品され04月02日 18時 16分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用】MICHAEL KORS マイケルコース トートバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ レザー 牛革 2WAY ロゴチャーム オレンジ系統

単品お値下げ不可×

おまとめ購入の方のみ割引可◯



【採寸サイズ】

高さ：約19.5cm

横幅：約24.0cm

マチ：約8.0cm

ショルダー：約108.0〜126.0cm

定価：¥77,000



【素材（サイト抜粋）】

牛革



ダメージ、状態などお写真でご確認およびご納得いただいた上でご購入いただきたく存じます。

※商品の状態欄はあくまでも私感です。



トラブルのないよう、気になる箇所等ございましたら追加撮影いたしますのでお申し付けください。

ご不明点などございましたら、お気軽にご質問くださいませ。



☺︎プロフィールをご一読いただいてからのご購入を宜しくお願いいたします。



〈商品について〉

あくまでも一度人の手に渡ったことのあるused品となりますので細かい事が気になる方や神経質な方はご購入を控えて頂ければと存じます。

また、出品させて頂いている物は全て自宅保管ですが喫煙者及びペットはおりません。

販売方法の特性上、商品説明による画像や文章では商品状態を全て表現できない為、ご不明点は必ず購入前にお問い合せくださいませ。

お色やダメージ等はあくまでも素人判断となりますのでご理解いただきたく。

※すり替え防止の為、送料元払い及び鑑定書同梱（購入者様で発行をお願いいたします）のみ返品・返金をお受けいたします。



〈発送について〉

基本的にメルカリ便で対応しております。

※リサイクル梱包です。最低料金での発送方法となりますのでご了承くださいませ。（圧縮する場合がございます。）

入金確認後、3日以内の発送を心がけますので、

宜しくお願い致します。

お急ぎの方がいらっしゃいましたら、遠慮なくご相談くださいませ。



【管理番号】

C145480156 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品】MICHAEL

KORS

トートバッグ

ショルダー

牛革

2WAY

ロゴ