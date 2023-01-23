『Microsoft Surface Go シルバー ケース付き【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 09時 53分に出品され03月24日 09時 53分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
surface Pro3
¥ 19555
8344 富士通 ノートパソコン 本体 Windows11 オフィス付
¥ 11800
ThinkPad e14 gen2 11世代Core i5 1135g ジャンク
¥ 10919
【名機PANASONIC】CF-RZ6 256GB 8GB Office2019
¥ 12025
山岸様専用！！DELL Latitude 5420
¥ 12025
【美品】Surface RT + Touch cover
¥ 7410
パナソニックCF-LV9 10世代i5-16GB NVMe SSD1TB
¥ 23000
グラボ搭載 i7-9750H フルHD 15 マウス SSD256G オフィス
¥ 25432
デル/ノートパソコン/おすすめ/SSD サクサク/Windows11/オフィス付
¥ 9945
☘️DELL☘️corei5☘️第八世代☘️メモリ16GB☘️NVMeSSD
¥ 14256
累積5926 富士通 U939/B i5 8GB 256GB Office
¥ 10950
最新Win11✨作業も快適ノートパソコン✨自分専用の1台に✨WEBカメラ付
¥ 11895
【超美品】レッツノート CF- SV7爆速起動 SSD256GB メモリ8GB
¥ 11500
ThinkBook14 AMD Ryzen7 極美品
¥ 26400
ノートパソコン 本体 B65 window11 i5 SSD 512 第8世代
¥ 12400
Windowsパソコン メモリ32GB
¥ 47500
美品 Lenovo THINKPAD X1 CARBON 8Gen Office
¥ 29550
10世代core-i5エイチピーhp/メモリー16GB/SSD-1TBカメラ有り
¥ 21929
落札価格9360円
480 入札履歴
終了
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