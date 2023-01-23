『Microsoft Surface Go シルバー ケース付き【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 09時 53分に出品され03月24日 09時 53分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Microsoft Surface Go LTE Advanced KC2-00014 Model:1825

CPUIntel Pentium Gold 4415Y 周波数1.60GHz

メモリ8GB（変更不可）

ストレージSSD128GB（変更不可）



充電ケーブルは付きませんがUSBタイプCで充電できます。



PORTERのパソコンケース付きです



お値下げが出来ませんのでよろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり