『ダイキン 空気清浄機 クリアフォースz ACZ70T-W【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 10分に出品され03月27日 15時 10分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎ダイキン工業（DAIKIN）

除湿加湿空気清浄機

クリアフォースZ ACZ70T-W

2016年製



除湿器・加湿器・空気清浄機の1台3役です

取扱説明書付き



引っ越しに伴い不要になりましたので出品します。

購入時は10万円程しました…傷は所々見られますが、機能は問題ありません(^^)ひと通り掃除をして出品いたします。



中古品にご理解頂きましてノークレーム、ノーリターンでご了承願います。





主な仕様

タイプ 除加湿空気清浄機

最大適用床面積 31 畳

集じん方式 電気式

フィルター寿命10 年

騒音値54 db

最大風量/分7 m3

清浄時間 9 分



主な機能

加湿機能○

除湿機能○

PM2.5対応 ○

PM2.5除去率0.1～2.5μmの粒子を99%除去

脱臭機能○

対応センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/温度センサー/湿度センサー

その他機能ストリーマ

アクティブプラズマイオン



加湿機能

適用畳数(木造和室)11 畳適用畳数(プレハブ洋室)18 畳

タンク容量3 L

加湿量/h630 mL

サイズ・重量

幅x高さx奥行421x690x355 mm

重さ 約22kg 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ダイキン