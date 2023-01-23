『【24h以内配送】Sennheiser HD 660 S【良品】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 22時 55分に出品され05月03日 22時 55分に終了予定です。即決価格は12,490円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2019年アマゾンで購入して今年の夏まで使っておりました。

イヤーパッドとヘッドパッドを今年の10月に

交換したのですが、さらにハイエンド機を購入したので

下取りという形でこちらに出品です。



装着済みのケーブルと予備ケーブル

ステレオミニプラグ用のアダプターが付いてます。



音出し動作確認済みですが、

金属パーツは経年のくすみや小キズなどがございますので

ご理解をしていただけると幸いです。



発送は外箱にプチプチを巻いて匿名発送します。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ゼンハイザー