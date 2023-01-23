『【良品】GIORGIO ARMANI⭐︎スエードブルゾン⭐︎革タグ⭐︎ブラウン⭐︎XL【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 21時 01分に出品され03月10日 21時 01分に終了予定です。即決価格は11,947円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 最高級ジョルジオアルマーニのスエードブルゾンです♪

スエード革タグです♪

ライトブラウンのスエード生地が、とってもカッコいいですよ♪



【商品説明】

◇着丈:63.5㎝（後）

◇着丈:68㎝（前）

◇身幅:60.5㎝

◇肩幅:51.5㎝

◇袖丈:62㎝

※素人採寸につき誤差はご容赦ください。



◇カラー

ライトブラウン 明るめの茶色



【商品状態】

◇正面中央付近に極小の白い汚れがあります。

◇裏地の右ポケット辺りに1㎝ほどのほつれがあります。

◇品質表示タグが欠品しています。

その他、スエード革特有の使用感はありますが、目立った傷や汚れはございません。これからもご愛用いただける上質なジャケットかと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ジョルジオアルマーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【良品】GIORGIO

ARMANI⭐︎スエードブルゾン⭐︎革タグ⭐︎ブラウン⭐︎XL