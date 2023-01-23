『EVICIV 13.3インチ モバイルディスプレイ タッチパネル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 04時 48分に出品され03月22日 04時 48分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 持ち運びしやすい小型の薄型モニターです。



2024/8月にAmazonで購入しましたが、想像してたサイズ感ではなかったため2週間ほど使用した後、お蔵入りしておりました。



◾️画面サイズ:13.3インチ

◾️ディスプレイ最大解像度:1920 x 1080 Pixels

◾️ブランド:EVICIV

◾️購入時価格: 17,980円



箱、付属品等全て揃っています。

(ケーブル類未使用)



EVICIV モバイルモニター 13.3インチ 1920*1080 ポータブルディスプレイ 薄型 軽量 IPS液晶パネル 保護カバー VESA対応 ペンホール・スタンド 横置き/縦置き アルミ合金製 USB Type-C 標準HDMI PS4/XBOX/Switch/PC/Macなど対応 EVC-1301 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 未使用に近い