『激レア Tenderloin テンダーロイン ボルネオスカル コーチジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 04時 40分に出品され03月29日 04時 40分に終了予定です。即決価格は19,900円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランドが終了し今となっては貴重なテンダーロインのボルネオスカルのコーチジャケットになります。



サイズも希少なMサイズ

大きめですので普段Lサイズの方に丁度良いと思います。



素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。



肩幅···54cm

身幅···56cm

袖丈···55cm

着丈···72cm



カラー···ブラック



カラー···ブラック

素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: テンダーロイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 激レア Tenderloin



テンダーロイン ボルネオスカル コーチジャケット