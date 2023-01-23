『BACH Dr.Duffel40 バッハ ドクターダッフル40【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 15分に出品され03月24日 06時 15分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BACH Dr.Duffel40

バッハ ドクターダッフル 40L



2023年に海外旅行にて2度使用しました。

大容量で頑丈、かつ身体への負担が少なくすごく使いやすいです。

私には少々大きいため使用頻度が少なく手放すことにしました。



目立つ傷、汚れ等は無いかと思います。

一時、猫を飼っている家に置いておりました。

綺麗にして発送させていただきますが、気になる方はお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バッハ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BACH

Dr.Duffel40

バッハ

ドクターダッフル40