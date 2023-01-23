『e / rm フェイクファージャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 03時 01分に出品され03月20日 03時 01分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブラウン

オフショルダー



肩幅...59cm

身幅...67cm

袖丈...49cm

着丈...62cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: イーアールエム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ e / rm フェイクファージャケット