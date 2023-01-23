『✨美品✨サルヴァトーレフェラガモ スウェード ショルダーバッグ レザー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 14時 24分に出品され03月14日 14時 24分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◎アイテム

サルヴァトーレフェラガモSalvatore Ferragamo 本革 スウェード スエード デート お出かけ ショルダーバッグ 肩掛け ロゴ



◎カラー

ベージュ ブラウン



◎素材

本革 スウェード



◎サイズ

タテ:15cm

ヨコ:30cm

マチ:6.5cm

ショルダー:60cm



平置き実寸。

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。



◎仕様

内側：オープンポケット×1

外側：オープンポケット×1



◎状態

目立ったキズや汚れもなく、まだまだ快適にご使用いただける美品です○



状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願い致します。



◎配送

1-2日で配送いたします。



◎購入場所

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品など



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即購入も歓迎です(^^)✨ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

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