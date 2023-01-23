『【クリスマスプレゼントに】タカラ美容マート ION PRO Q ヘアドライヤー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 07時 47分に出品され04月30日 07時 47分に終了予定です。即決価格は9,629円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品・未使用の商品です♪



クリスマスプレゼントに最適です。

奥様に、お嬢様に、ご家族やご友人のプレゼントにどうですか？



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お早めにご検討よろしくお願いいたします‼️



【高性能なヘアドライヤー】

タカラ美容マートのION PRO Qは、プラズマクラスター技術を搭載した高性能ヘアドライヤーです。髪に優しい風を送り、しっかりと乾かしながらもダメージを最小限に抑えます。



【スタイリッシュなデザイン】

ピンクの色合いが特徴的で、どんなインテリアにもマッチします。軽量で持ち運びやすく、使いやすさを追求したデザインです。



【便利な付属品】

取扱説明書が付属しており、初めての方でも安心してご使用いただけます。



- ブランド: タカラ美容マート

- モデル名: ION PRO Q

- タイプ: ヘアドライヤー

- 色: ピンク

- 付属品: 取扱説明書



ご覧いただきありがとうございます。



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