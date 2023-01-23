『CANADA GOOSE GarsonVest Wool Black Label【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 09時 35分に出品され04月05日 09時 35分に終了予定です。即決価格は33,792円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『美品』CANADA GOOSE GarsonVest Wool Black Label

CANADA GOOSE 2022 Winter Collection



使用頻度が少ないため、状態も良く美品かと思います。

気になる点ございましたら、お気軽にお声掛けください。



クラシカルなキルティングが全体に施されたタイムレスなスタイルのダウンベストです。

保護性の高いハイ・ローヘムと長めの襟が保温性を高め、身体のコアを暖めます。

一枚で着てもダウンの下のレイヤーで着ても軽量な着心地良さを保つスタイリングにも便利なベストです。



ラグジュアリーな毛足の長いウールを使用した特別仕様



CANADA GOOSE(カナダグース)

・メンズ アウター ジャケット ダウンベスト

・Garson Vest Wool ガーソン ベスト ウール

・サイズ import：S

【参考サイズ日本サイズ：S-M(相当)

身幅53cm 着丈71cm



素材 ウール78%ナイロン20%製品表示なし2%

色 黒系

型番 4151M1

カナダグースジャパン



サイズ···S



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン



ライン···BLACK LABEL



モデル···GARSON VEST 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CANADA

GOOSE

GarsonVest

Wool

Black

Label