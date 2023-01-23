『専用 Hermes エルメス フェイスタオル ⑥【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 12時 33分に出品され03月05日 12時 33分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメス フェイスタオルになります。



サイズ

縦 36cm

横 73cm

個体差はございますので多少の誤差は予めご理解ご了承ください。



数年前にフランスの直営店舗にてノベルティ品としていただきました。

付属品等は処分しておりますので予めご理解ご了承ください。



こちらについては、目立つほつれ等無いようですが

素人検品のため、小さなほつれ等見落としている

箇所があるかもしれませんので、神経質な方、また完璧なお品をお求めになりたい方はご遠慮ください。



自宅保管と状態については十分にご確認とご理解いただいた上でご購入ご検討いただけますと幸いです。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>タオル・バス用品>>>タオル 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス