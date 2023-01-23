『Poro by Ralph Louren スウィングトップ 古着 90s【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 11時 06分に出品され03月27日 11時 06分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【サイズ】

表記サイズ：L

着丈：68.5cm

身幅：64cm

肩幅：55.5cm

袖丈：61.5cm



【商品詳細】

商品名：古着 ラルフローレン Ralph Lauren POLO by Ralph Lauren スイングトップ スポーツジャケット メンズL相当 /eaa470150

ブランド：Ralph Lauren/ラルフローレン

特徴：フルジップ / 長袖 / コーデュロイ襟 / チェック柄ライナー / チンスト付き

モデル/形状：POLO by Ralph Lauren スイングトップ スポーツジャケット

素材：コットン100% / コットン100%

色：カーキ系

柄：無地 / ワンポイント

生産国：タイランド製

カラー ：ワインレッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Poro

by

Ralph

Louren

スウィングトップ

古着

90s