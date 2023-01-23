『美品 正絹 九寸 塩瀬 名古屋帯 377 燕 鳥 濃い紫【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 08時 53分に出品され05月02日 08時 53分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
小紋 麻の葉 辻ヶ花 金彩 グラデーション 絞り楓 着物 104a d
¥ 9425
振り袖 セット 金彩加工 刺繍入り 全通袋帯 疋田柄 振袖 成人式 118
¥ 10075
【極美品】袋帯 金彩錦 束ね熨斗 六通柄 着物 金糸
¥ 12650
【美おり】袋帯 正絹 振袖用 古典 七宝文様 金黒
¥ 10400
袋帯 京都 西陣 三代目山田修平 金銀箔糸 鳥 鹿 カジュアル 中古 kp334
¥ 9906
【至宝品】⭐️中国三大刺繍⭐️【相良刺繍袋帯】⭐️お太鼓柄⭐️刺繍⭐️
¥ 23736
専用帯459 ●高級 正絹 名古屋仕立て 名古屋帯 駒 兎
¥ 7020
プラチナ銀箔二重織 名古屋帯 着物
¥ 17850
新品 名古屋帯 洗える ポリ 松葉仕立 日本製 八寸 ペイズリー 478
¥ 7176
5775◆アンティーク着物紺に洋風花々木々アールヌーボー大正浪漫おしゃれ
¥ 8736
袋帯 フォーマル 華紋 裂取 着物 113a o
¥ 9555
【新品未使用極美品】正絹小紋フルセット 辻ヶ花 仕付け糸付き 黒地の袋帯
¥ 9750
C847.着物リメイク、黒留め袖、縮緬、ロングワンピース、リボン付き
¥ 10140
【未仕立て】【少々難あり】正絹 袋帯 訪問着 フォーマル 21-442-01
¥ 11375
【着物と帯 時流】N24453◇正絹 九寸名古屋帯◇未使用 三越 ちりめん 染帯
¥ 9230
未使用 紬八寸名古屋帯（葡萄葉文）長374 正絹美品
¥ 8034
【着物と帯 時流】K24619◆正絹 小紋◆大きいサイズ 絞り 美品
¥ 8346
成人式 正絹振袖 人気のくすみピンク０７２
¥ 11700
落札価格10608円
214 入札履歴
終了
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