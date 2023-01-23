『美品 正絹 九寸 塩瀬 名古屋帯 377 燕 鳥 濃い紫【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 08時 53分に出品され05月02日 08時 53分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 正絹 九寸 塩瀬 名古屋帯 377 燕 鳥 濃い紫





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写真も限界があります。状態はトータルな評価です。



手作業で作られた物は今の時代にあまりない良さがあり、おそらく同じものは2つとありません。

その点をご理解いただける方よろしくお願いいたします。

★発送時は小さく畳んでぎゅっと畳みます。

完璧を求める方、神経質な方はnetではなく、対面で着物屋さんで購入してくださいませm(_ _)m

着物屋さんで購入するよりだいぶ安く購入できる訳ですので色味、状態は寛容な気持ちをお持ちください。



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最後に。

購入前、質問前にプロフィールを必ず一読ください。

取引が少ない方の普通や悪いの評価をこれ以上受けるのが嫌なため、評価が10件以下の方お取引はご遠慮させていただきたいと思っています。私の見落としもありますので、何かありましたら評価の前にご連絡いただける方、よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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着物・浴衣 タグ 美品 正絹 九寸 塩瀬 名古屋帯 377

燕 鳥 濃い紫