『LEONARD レオナール 長袖チュニック カンカン素材【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 22時 19分に出品され03月07日 22時 19分に終了予定です。即決価格は11,180円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ● ブランド

LEONARD レオナール

長袖 カットソー チュニック

花柄 総柄 カンカン素材



● サイズ表記

40 M程度



● 平置き計測(cm)

肩幅：40

身幅：52

着丈：72

袖丈：44



その他特徴:

LEONARDのカンカン素材の花柄チュニックです。

わかる人はわかる素晴らしい素材のLEONARDです！✨️

5枚目の写真の通り、極小の穴はありますが大きくは目立ちません！



※画像内にサイズ表記がないものは

こちら参考にして下さい。

※サイズ違いによる返品・交換は

致しかねますのでご確認下さい。



● カラー

マルチカラー



● 素材: 画像のタグでご確認ください。



● 状態

こちらの商品状態は【 B 】です。



【SS】タグ付き新品

【S】極美品 全く使用感なし

【A】使用感もなく目立つ傷や汚れなし

【AB】使用感はあるが目立つ傷や汚れなし

【B】シミ、小さな穴あき等ありだが目立たない

【C】目立つ傷や汚れ穴あき等あり

【R】古着特有のデザイン性のあるダメージ、

風合い有り、ヴィンテージ



【注意事項】

※あくまで中古品となりますので完璧を求める方はご遠慮くださいませ。



※素人の出品ですので検品不足等ある場合もございます。必ず購入前に気になる点の写真をご確認、または追加依頼していただき、ご納得された上でご購入くださいませ。



＊配送方法は一番安い方法を選択致します。

発送先住所によって値段が変わりますので未定に設定しております。追跡ご希望の場合はご購入前にコメント欄よりお問い合わせください。場合によっては追加料金にて対応致します。



＊配送料の関係上、型崩れしないものに関しては小さく梱包させていただきます。畳ジワ等ご理解お願いいたします。こちらも追加料金にて対応可能です。



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#Yuzu_women 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: レオナール

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ LEONARD

レオナール

長袖チュニック

カンカン素材