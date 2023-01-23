『✨️美品✨️ BOTTGAVENETA イントレチャート メンズ ショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 01時 06分に出品され05月09日 01時 06分に終了予定です。即決価格は16,412円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

✨️美品✨️ BOTTGAVENETA ボッテガヴェネタ イントレチャート メンズ ショルダーバッグ ワンショルダー 肩掛け レザー ロゴ



○購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)





○サイズ

タテ28cm

ヨコ36cm

マチ15cm

ショルダー107-117cm





※平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

目立った汚れありません。

まだまだご着用いただけます。



○カラー

ブラウン

茶色



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



〇素材

レザー



○付属品

なし



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。

何か気になる点ございましたら、お気軽にお聞きくださいませ。



a9 1013n311012300 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ボッテガヴェネタ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ✨️美品✨️

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