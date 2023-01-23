『美品☆Aer Day Sling 3 MAX【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 22時 13分に出品され03月21日 22時 13分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品購入し、数回短時間持ち出しましたが、目立った汚れもなく綺麗です(^^)

iPad Pro 11インチとMagicKeyboardを入れる為に購入したのですが、Apple Pencilを付けたまま入れると、少し窮屈でしたので、他のバッグに買い替えました。

形は気に入っているのですが、用途が被るので、出品します。

よろしくお願いしますm(__)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品☆Aer

Day

Sling

3

MAX