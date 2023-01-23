『けん様専用SONY WH-CH720N ワイヤレスヘッドホン ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 23分に出品され03月26日 21時 23分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高音質とノイズキャンセリング】

SONYのWH-CH720Nは、先進のノイズキャンセリング技術を搭載し、周囲の音を遮断しながらクリアな音質を提供します。音楽やポッドキャストをストレスなく楽しむことができます。



【長時間使用可能】

バッテリー持続時間は最大35時間で、長時間のリスニングにも対応。充電も簡単で、外出先でも安心して使用できます。



【快適な装着感】

軽量設計と柔らかいイヤーパッドにより、長時間の使用でも快適さを保ちます。音楽を楽しむための理想的な選択です。



- ブランド: SONY

- モデル名: WH-CH720N

- 機能: ノイズキャンセリング

- バッテリー持続時間: 35時間

- 付属品: USB充電ケーブル、取扱説明書

- 色: ブラック



値下げ対応します 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー