『デジタルヘアドライヤー Tornado トルネード 新品【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 06時 37分に出品され03月17日 06時 37分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トルネード デジタルドライヤー

カラー グレー



※箱に潰れや汚れ傷あり。



超大風量デジタルブラシレスモータードライヤー

〇今までにない超大風量！！乾かす時間を時短！！髪を乾かす時間が短くなるので髪のダメージが軽減

〇コンパクト・超軽量設計BLDCモーターを採用することにより「コンパクト」「超軽量」を実現！長時間使用、女性が使用しても疲れにくい

〇デジタルドライヤーならではの静音性



〇本体サイズ: 約181（W）×48（D）218（H）mm

〇電源: AC100V・50Hz/60Hz

〇使用電力: High 1200w・Middle 750w・Low 500W

〇風量調節: 弱/中/強

〇温度調節: 低/中/高

〇重量: 約350g（本体のみ）

〇マイナスイオン: マイナスイオンエミッター内蔵で数千万単位のマイナスイオンが発生

〇コード長さ: 約3ｍ

〇マグネットノズル2種類付



メッセージのやりとり、発送、評価などの一切の連絡は土曜日、日曜日、月曜日、祝日は出来かねますのでご了承ください。



新品未使用品ですが、自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。



また、ご購入の際は必ず自己紹介欄をよんでからのご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用