『【美品！】Cruciani ポロシャツ ガーメントダイ 製品洗い ネイビー 46【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 02時 05分に出品され03月30日 02時 05分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



クルチアーニの人気の製品洗いされたポロシャツになります！お色も人気のネイビーです！



・即購入OK！

・匿名配送

・タバコ、ペットなし



以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください。



■商品説明



【ブランド】

Cruciani

クルチアーニ



【アイテム】

ポロシャツ カノコ 鹿の子

ガーメントダイ ガーメントウォッシュ

製品洗い

コットン 綿



以下公式より引用：

製品洗いを施したイタリアらしいワイドカラーのカノコポロシャツ。通常のカノコよりも目が大きく、肉厚で独特な風合いがあり、丈夫で型崩れしにくいことが特徴です。一枚でカジュアルに着こなすのはもちろんのこと、ジャケットのインナーとしてのコーディネイトもおすすめです。【Cruciani（クルチアーニ）】1966年ペルージャで創業されたMaglital社の生み出す、モダンで洗練されたニットコレクション。シルエットはタイト＆フィットが基本でハンドメイドの上質なJKを羽織った時のフィット感、動きやすさと同様、肩からアームホールが小さめにデザインされ、体のラインにぴったりとフィットするクルチアーニのプロポーションは、1枚で着た時はもちろん、インナーとしてコーディネートする際にも、最高の着心地を約束します。



【サイズ】

46（M相当）

着丈 70cm

肩幅 40cm

身幅 48cm

袖丈 22cm



※平置きの実寸となります。素人採寸のため多少の誤差は予めご了承ください。



【状態】

目立ったダメージはなくまだまだご利用いただけます♪状態は写真でご確認ください。

※製品洗いされたものになります。色褪せやアタリなどは元々の加工と思われます！



【色】

ネイビー 紺

※ お使いのモニター環境によって多少の差異が生じる場合がございますがご了承ください。



【その他】

・真贋済みの正規品を取り扱うリサイクルショップで購入いたしました。

・検品には細心の注意をはらっていますが、素人検品になります。商品の状態については写真などでご判断をお願いいたします。

・あくまで中古品になりますので、ご理解いただける方の購入をお願いいたします。

・衣類は畳んでの発送となりますので、たたみジワがつく場合がございますが、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クルチアーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【美品！】Cruciani ポロシャツ ガーメントダイ 製品洗い ネイビー 46