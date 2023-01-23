『美品 縮緬地正絹振袖・長襦袢セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 19時 19分に出品され03月31日 19時 19分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中からご覧いただき、またご検討いただきありがとうございます。

呉服店で誂えしっかりとした赤色の上質な縮緬地に描かれたお花や蝶に金箔が随所に施された豪華で貴賓な振袖に合わせて仕立てた長襦袢です。振袖・長襦袢ともに目立った汚れはなく美品ですが、あくまで中古である事をご承知くださいませ。この上品で希少な振袖を成人式や卒業式、各種お祝い事等の席にいかがでしょうか？



着丈約164㎝

裄丈約67㎝

前幅約22㎝

後幅約28㎝

袖丈約111㎝

袖幅約34㎝

振袖、長襦袢ともに表裏 絹100%

素人採寸につき多少約誤差はあるかもしれません。

身長159㎝～169㎝の方が着用可能です。



当方宅にペット、喫煙者はいません。

当時、振袖と長襦袢で約40万円近くしたものです。不足分の帯、小物類を揃えていた だければかなりお得と思います。



※トラブル防止の為に続けてご覧下さい。

仕事の都合上、土・日曜日の発送手続きになる旨と、購入後の返品はメルカリ規約以外での理由はお断りしています。

どうぞよろしくお願い致します。



カラー...レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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着物・浴衣 タグ 美品

縮緬地正絹振袖・長襦袢セット