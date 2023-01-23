『【新品未使用】shishikui ツイストベロア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 20時 48分に出品され04月30日 20時 48分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 shishikuiの完売大人気商品。



ベロアのツイストTです！

色はブラウン。

開封はしましたが、試着もしていないお品です。

他の種類も購入したので、こちらはお探しの方にお譲りします。



ご質問などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。宜しくお願い致します☺︎



以下引用。



【デザイン】

このカットソーは、前後を逆にしても着用できる2WAYデザインが特徴です。ツイストデザインが施されており、シンプルながらも個性的なスタイルを演出します。



【素材】

柔らかいベロア生地を使用しており、光沢感があります。コットンとポリエステルの混合素材で、快適な着心地を提供します。



【サイズ】

フリーサイズで、幅広い体型にフィットします。着丈59cm、身幅38cm、袖丈62cmのサイズ感です。



- 色: ダークブラウン

- デザイン: ツイストデザインの長袖カットソー

- スタイル: 2WAY着用可能

- サイズ: フリーサイズ

- 着丈: 59cm

- 身幅: 38cm

- 袖丈: 62cm

- 素材: コットン70%、ポリエステル30%



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【新品未使用】shishikui

ツイストベロア