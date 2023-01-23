『和装 草履バッグセット 振袖 帯地 ゴールド 金 白 フリーサイズ w22-2【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 01時 14分に出品され03月13日 01時 14分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #綾草履バッグセット



結婚式、入学式、卒業式、成人式などで

綺麗な色の組み合わせの草履とバック。

シンプルで上品な雰囲気で、着物の色柄を問わず合わせて頂けます。





バッグ

幅：約20cm

高さ：約12cm

マチ：約13cm



草履 フリーサイズ

長さ：約24cm (23cm～25cmの方に適応します。)

かかとの高さ：約5cm



041080 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 和装

草履バッグセット

振袖

帯地

ゴールド

金

白

フリーサイズ

w22-2