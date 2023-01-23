『広瀬すず×CLANE MOHAIR LOOSE KNIT CARDIGAN【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 04時 29分に出品され03月30日 04時 29分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 SuzuHirose×CLANE MOHAIR LOOSE KNIT CARDIGAN



★ご購入の前に必ずプロフィールご確認よろしくお願いいたします。



カラー：レオパード

サイズ:1(2もございます)



商品状態：（ブランドタグ、洗濯タグ、値札）タグ基本的にカットしております。

発送期間：7〜20日前後（お急ぎの方はご遠慮ください）



ご注文の際は

①カラー

②サイズ

③プロフィール発送期間確認済み

の形でよろしくお願いいたします。

フォロー済みの方は追加でその旨をご記載ください。割引対応いたします★



他サイトも出品しておりますので在庫管理のためにコメントにて在庫確認お願いいたします。

別途専用ページお作りさせていただきます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: クラネ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 広瀬すず×CLANE

MOHAIR

LOOSE

KNIT

CARDIGAN