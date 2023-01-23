『エースジーン ビジネスリュック ガジェタブル 13.3inchPC A4 9L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 00時 03分に出品され03月07日 00時 03分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エースジーンのビジネスリュックになります。

使用機会がなくなったため、出品させて頂きました。



2023年12月頃に購入後、2024年5月頃まで約半年間、

通勤用で使用していました。



目立った傷や汚れはなく、綺麗な状態です。



【商品の仕様】

コンパクトサイズで収納ポケットが多く、使い勝手が良いです。



13.3インチのノートPCがちょうど収まるサイズです。

A4サイズの書類や本などもピッタリ収納できます。



持ち物が少ない方や小物が多めの方にお勧めです。



【サイズ】:タテ35cmxヨコ26cmxマチ9cm

【ポケットの数】:9(外側3/内側6)

【収納サイズ】:A4/13.3インチPC

【容量】:9L

【重量】:860g

【機能1】:吸水速乾メッシュのサイドポケットを装備。メイン収納部からもアクセス可能。



万が一、商品に不備等あれば、

直ちに返金手続きさせて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エースジーン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ エースジーン

ビジネスリュック

ガジェタブル

13.3inchPC

A4

9L