『コールハーン レザー ローファー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 22時 19分に出品され03月07日 22時 19分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：COLE HAAN（コールハーン）

商品名： コイン ローファー

サイズ：8.5（25.5cm Medium）

カラー︰ バーガンディ

素材：レザー

状態：若干の使用感の有る中古品です。

着用回数も少なく、ソールの減りも少なくきれいな状態です。

付属品：無し

カラー...ブラック



素材...本革



ローファー種類...コインローファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: コールハーン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ コールハーン

レザー

ローファー