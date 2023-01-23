『CDG コムデギャルソン XL ロゴパーカー 黒 AD2019【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 15時 05分に出品され03月16日 15時 05分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、入札をお待ちしています。



【商品の説明】

ブランド・メーカー : コムデギャルソン

型番:画像参照

その他 :多少の使用感、アタリ



注意事項 :新品ではありません

古着に理解ある方のみお願いします



肩幅···54cm

身幅···57cm

袖丈···64cm

着丈···70.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ CDG

コムデギャルソン

XL

ロゴパーカー

黒

AD2019