『NEXUS7 ネクサスセブン オンブレチェックシャツ 厚手【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 24分に出品され03月28日 06時 24分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 閲覧いただきありがとうございます。



★ ★フォロー割★ ★



〜2,900円 →100円引き

〜3,900円 →200円引き

〜4,900円 →300円引き

5,000円〜 →400円引き



フォローして、商品購入前に『フォロー割希望』とコメントいただければ金額変更いたします。





★ ★リピーター割★ ★



フォローしていただいてるお客様で、リピートしていただくと200円引き。



商品購入前に『リピーター割希望』とコメントいただければ金額変更いたします。



●商品説明●



NEXUS7 の厚手コットン、オンブレチェックシャツです。



着用感や若干の毛羽立ちが見受けられますが古着としては問題なく着用頂けます。



ナンバーナイン グランジ

ナイジェルケーボン

needles

など好きな方にもオススメです。



●ブランド●



NEXUS7

ネクサスセブン



●素材●



綿：100%



●生産国●



日本製

JAPAN



●サイズ●



表記：50



肩幅 48cm

袖丈 67cm

着丈 後80cm

身幅 54cm



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●状態●



USED



USEDにご理解いただけない方はご購入をお控えいただくようお願いいたします。



使用感、毛玉、ほつれ、キズ、シミ、匂い等ある場合がございます。



光の当たり具合や端末機のディスプレイによって商品の色合いが異なる場合がありますのでご了承下さい。





#ICHIE★フォロー割★

#ICHIE★フォロー割★ネクサスセブン

#ICHIE★フォロー割★オンブレチェックシャツ



カラー···パープル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ネクサスセブン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NEXUS7

ネクサスセブン

オンブレチェックシャツ

厚手