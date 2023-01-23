『USA製 90s Champion リバースウィーブ 刺繍タグ センターロゴ L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 10分に出品され03月26日 15時 10分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫即購入大歓迎です

⚫️クリーニング済なのですぐ着用できます





【 商 品 説 明 】

様々なボトムスとの相性も抜群で、スタイルを選ばないデイリーコーデに重宝すると思います



【 状 態 】

若干の汚れあり

画像にてご確認下さい

古着ですのでやや着用感のあるものです

神経質な方はご注意下さい

【 サ イ ズ 】表記L

【 実 寸 サ イ ズ (平 置 き) 】

着丈→69cm

肩幅→47cm

身幅→55cm

袖丈→60cm

素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい

【 カ ラ ー】グレー

【 素 材 】コットン89% ポリエステル8% ビスコース3%





































ナイキ アディダス プーマ チャンピオン フィラ カッパ ノースフェイスといったスポーツミックスアイテム❗️ラルフローレン トミーヒルフィガー ステューシー カーハート ディッキーズ ハードロックカフェ ハーレーダビッドソン ノーティカ グラニフ コムドット 菅田将暉 小松菜奈といった90sファッションアイテムなど多々出品しております❗️ 全てのアイテムはこちらまで⇒#古着屋APICO◁































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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ USA製

90s

Champion

リバースウィーブ

刺繍タグ

センターロゴ

L