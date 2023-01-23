『vintage ヴィンテージ モヘア ニット セーター mohair knit【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 14時 51分に出品され03月20日 14時 51分に終了予定です。即決価格は19,380円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド表記も品質表記もないので混率わかりませんがモヘアニット。名のある古着屋で買いましたが、詳細不明なのでNCNRで理解のある方のみよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

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