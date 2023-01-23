『00’s old GAP Technical Backpack cyber【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 23時 22分に出品され03月03日 23時 22分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オールドギャップのバックパックです。

良い配色の蛍光カラー。

結構な容量はいります◎

ギミックがとても多く、使い勝手が最高です。

リフレクターもついています。



古着屋で18000円で売り切れていました。



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古着になりますので状態ご確認ください。

基本発送は翌日までにさせていただきますが、仕事等の都合により遅れる場合がございます。ご了承ください。

返品キャンセル等受け付けておりません。



#よるの古着



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ギャップ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 00’s

old

GAP

Technical

Backpack

cyber