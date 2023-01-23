『S新品54%off メゾン マルジェラ エルボーパッチ ニット ダークベージュ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 02時 44分に出品され03月30日 02時 44分に終了予定です。即決価格は37,264円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Maison Margiela 4 14 メゾンマルジェラ メンズ レディース

23AW新品 エルボーパッチ ニット セーター ダークベージュ Vネック デストロイ 長袖 プルオーバー イタリア製



大幅値下げ致しました。



カラー ダークベージュ

サイズ S

参考定価 17万7100円程

素材 ウール46% リネン31% コットン23% ( パッチ 牛革 )

着丈69 肩幅47 身幅54 袖丈64cm



素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください。



新品未使用のマルジェラ正規取扱店での購入品になります。

マルジェラジャパン代理店タグ付きの正規品になりますので、ご安心下さい。

購入時のタグ付きになります。



23AW の エルボーパッチ デストロイ Vネック ニット セーター です。



デストロイの仕様で、裾や袖口付近にダメージディテールの加工が施されており、マルジェラらしいデザインになっております。



後見頃にはメゾンの象徴的な4つのステッチが入っております。



ウール リネン コットン ブレンドのロングシーズンお使い頂ける生地感になっております。

オーバーサイズ コート のインナー等にもお勧めです。



こちらは ユニセックス オールジェンダー でお使い頂けるサイズになります。

掲載している寸法のほうを参考にして頂けましたら幸いです。



早めに完売している希少サイズのSになりますので、お探しの方はこれを機会にいかがでしょうか。



他でも出品しておりますので、他で売れましたら予告なく削除致します。

ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ S新品54%off

メゾン

マルジェラ

エルボーパッチ

ニット

ダークベージュ