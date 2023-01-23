『FreshService VINTAGE JERSEY BLOUSON L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 15時 37分に出品され03月11日 15時 37分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用



SIZE L：着丈73 袖丈58.5 身幅76 肩幅62.5(cm)

NAVY

POLYESTER 51% TRIACETATE 49%



上品な光沢感のあるクラシックなジャージ素材のジップアップブルゾン。パルプを原料としたサスティナブルな素材であるトリアセテートは適度な吸湿性を保ち、さらりとした肌触りで春先から秋口まで幅広く着用可能です。ドロップショルダーでゆったりとしたシルエットがスタイルのアクセントに。



※セットアップでの着用も可能な【VINTAGE JERSEY PANTS】のご用意もございます。





プロフご一読お願い致します。



フレッシュサービス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: フレッシュサービス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FreshService

VINTAGE

JERSEY

BLOUSON

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