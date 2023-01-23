『【COACH】F54135 チャールズ スリム バックパック ブラック レザー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 08時 47分に出品され03月29日 08時 47分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品情報】

サイズ

タテ42 / ヨコ29 / マチ11



カラー

ブラック



【商品説明】

■ZOZOUSEDにて購入しました。引っ越しに伴う断捨離のため出品しています。



■外側は使用に伴う小傷やスレがあります。内側は使用感を感じませんでした。写真にてご確認ください。



■COACHのロゴがエンボス加工となっており、上品さのあるバックパックです。ビジネスにもカジュアルにもお使いいただけるかと思います。



【発送方法について】

■発送に関してご要望がある場合は、購入前にコメントをお願いします。



⭐同時購入でお値引きします⭐

#9m太郎商品一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【COACH】F54135

チャールズ

スリム

バックパック

ブラック

レザー