『最終値下☆【超美品】国内正規品モンクレールPOIRIERダウンジャケットT3【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 17時 10分に出品され03月03日 17時 10分に終了予定です。即決価格は94,600円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 超美品☆国内正規品 MONCLER モンクレールPOIRIER

ダウンジャケット サイズ3



モンクレール正規取り扱い店購入



即決の方に豪華おまけ付☆

【他のダウンが売れた場合はそちらにつけますので、早い者勝ちです】



□商品詳細



【サイズ】 3

【カラー】ホワイト





平置きにて採寸

【肩幅】 49cm

【脇下身幅】 62cm

【着丈】 70cm

素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。



モンクレールのダウンジャケットで知る人ぞ知る大人気モデルです☆



超美品ですが、あくまで自宅保管ですので、神経質な方はお控え下さいませ。値上がり続きのモンクレール、今の時期だからこそ！

フードフードあり

季節感秋、冬



【高品質ダウン】

このMONCLERのダウンジャケットは、軽量でありながら優れた保温性を提供します。寒い季節に最適なアイテムです。



【スタイリッシュなデザイン】

ホワイトとレッドのコントラストが際立つデザインで、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすいです。



【機能性】

ダブルジッパーとポケットが付いており、使い勝手も良好です。



- ブランド: MONCLER

- 色: ホワイト/レッド

- ジッパー: ダブルジッパー

- 素材: ダウン素材



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 最終値下☆【超美品】国内正規品モンクレールPOIRIERダウンジャケットT3