『新品未使用⭐︎SONY HDR-CX470 ビデオカメラ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 13時 02分に出品され03月20日 13時 02分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格15400円
884 入札履歴
終了
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