『新品未使用⭐︎SONY HDR-CX470 ビデオカメラ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 13時 02分に出品され03月20日 13時 02分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高画質の映像】

HDR-CX470は、フルHD 1080pの解像度で、高品質な映像を撮影できます。ZEISSレンズとExmor Rセンサーにより、明るい環境でも暗い環境でもクリアな映像を提供します。



【多機能なズーム】

60倍のズーム機能を搭載しており、遠くの被写体も鮮明に捉えることができます。旅行やイベントの撮影に最適です。



【大容量記録】

32GBの内蔵メモリにより、長時間の録画が可能です。さらに、50Mbpsのビットレートで、滑らかな映像を実現します。



- ブランド: SONY

- モデル: HDR-CX470

- 記録媒体: 32GB

- レンズ: ZEISS

- センサー: Exmor R

- 動画解像度: フルHD 1080p

- ズーム: 60倍

- ビットレート: 50Mbps

- フォーマット: MP4



新品未使用

箱から出していません



友人いただきましたが使わないため出品します。



ネットで調べたところ今最安値で57,000円でした。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: 新品、未使用