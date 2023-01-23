『Z900RS用ワイヤーセット 5cmロング【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 04時 04分に出品され03月04日 04時 04分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Z900RS用ステンメッシュ スロットル、クラッチワイヤーセットです。

純正比5cmロング

新品未使用

※Z900RS CAFEには使用できません。

注油してからご使用ください。



種類···スロットルケーブル クラッチケーブル

対応車種メーカー···カワサキ 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>パーツ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ 車・バイク・自転車

バイク

パーツ タグ Z900RS用ワイヤーセット 5cmロング