『【美品】Surface RT + Touch cover【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 20時 54分に出品され03月05日 20時 54分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|未使用に近い
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落札価格7410円
590 入札履歴
終了
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