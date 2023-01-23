『【美品】Surface RT + Touch cover【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 20時 54分に出品され03月05日 20時 54分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】Surface RT + Touch cover



OS起動確認済の美品です。



画面サイズ: 10.6 インチ

画面解像度: 1366x768

OS種類: Windows RT

ストレージ容量: 32GB

メモリ: 2GB

重量: 675 g

幅: 275 mm

高さ: 9 mm

奥行: 172 mm

本体カラー: シルバー

本体カードスロット: microSDカード

本体インターフェース: USB



付属品:

専用充電器、Touch cover



#マイクロソフト



■中古品とはなりますが、数回起動した程度ですのでかなり綺麗な状態になります。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 未使用に近い