『UNTRACE BASIC BOX HOODIE メンズ パーカー スウェット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 07時 29分に出品され03月28日 07時 29分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNTRACE BASIC BOX HOODIE ダークネイビー メンズ パーカー スウェット フーディ



アントレース

サイズ1

ダークネイビー

両サイドの見えない位置にポケットがあり便利です。

大切に使っていたので全体的には綺麗です。

写真2枚目と3枚目のように前側と後側の

下裾の部分に白くなった色落ちがあります。

着用した時に他人から見て気にならない程度かと思いますので、そこをご了承いただける方

よろしくお願いします。

お値下げ交渉御遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ UNTRACE

BASIC

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HOODIE

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パーカー

スウェット