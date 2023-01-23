『象印 スチーム式加湿器 EE-DC50 グレー ZOJIRUSHI 加湿器【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 01時 22分に出品され04月10日 01時 22分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【商品】

◆ZOJIRUSHI スチーム式 加湿器 EE-DC50

◆本体、取扱説明書、電源コードの出品です。



【状態】

◆2022年製。

◆使用において特に問題ありません。

◆中古品ですので多少使用感と外装にスレはありますが、全体的にはまずまず綺麗な状態だと思います。

◆2シーズン利用



★即購入大歓迎！！





【商品詳細】

寸法 27.5D x 24W x 36.5H cm

重量 2.9キログラム



カラー：グレー

加湿タイプ：スチームファン式

加湿量：480 ml/時間

最大適用畳数（鉄筋）：13畳

最大適用畳数（木造）：8畳

発売年月日：2022

設置タイプ：卓上

タンク容量：4L

マイナスイオン：無 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゾウジルシ