『KAIKO SAVE #4 A.GRAY トレーニングショルダーバック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 21時 40分に出品され03月11日 21時 40分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SAVE #4 "A.GRAY" トレーニングショルダーバック

100% COTTON

2-PLY YARN HEAVYWEIGHT COTTON JERSEY

SIZE : 縦38cm 横52.5cm 奥12cm ハンドル20-107cm ハンドル巾7cm



店舗にて購入させていただきました。金欠のため出品させていただきます。着用回数は数回程度で比較的美品だと思われます。気になる点ございましたら、気軽にコメントお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ KAIKO

SAVE

#4

A.GRAY

トレーニングショルダーバック