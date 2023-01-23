『【即購入可】Shokz 骨伝導イヤホン OPENCOMM2【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 04時 17分に出品され04月11日 04時 17分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



アルコール消毒、動作確認済みです。

目立った傷や汚れはありません。

付属品は写真のもので全てです。

保証書付いておりません。



骨伝導イヤホンは耳を塞がないので長時間の利用でも耳の中が痛くなりません。

運動やWeb会議、周囲の音に気を配ることができ便利です。



トラブルを避けるため、神経質な方はご遠慮いただき、中古品という事をご理解の上、ご購入を検討下さいます様お願いします。



Shokz OpenComm2 SKZ-EP-000022（ブラック）

ブランド：Shokz

装着方式：両耳、左右一体型

重量（g）：35.0 g

イヤホン、ヘッドホン機能：ノイズキャンセリング マイク 防水、防滴

IP規格 （防水規格）：IPX5



シリーズ···OPEN COMM2 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ショックス