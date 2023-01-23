『PRADA 黒 L ジップアップジャケット 新品タグ付き【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 06時 09分に出品され03月07日 06時 09分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 東京の古着屋で購入しました。10回程度きましたが趣味に合わなかったので出品します。

値引き受け付けます





【高級感のあるデザイン】

PRADAのこのジャケットは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。ホワイトストライプがアクセントとなり、スタイリッシュな印象を与えます。



【快適な着心地】

柔らかい素材を使用しており、動きやすさと快適さを兼ね備えています。カジュアルなシーンからスポーツシーンまで幅広く活躍します。



【新しい状態】

タグが付いた新品同様の状態で、贈り物にも最適です。



- ブランド: PRADA

- 色: 黒

- サイズ: L

- デザイン: ジップアップジャケット

- ストライプ: ホワイトストライプ

- タグ: 新しいタグ付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PRADA

黒

L

ジップアップジャケット

新品タグ付き