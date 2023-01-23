『☆極美品☆ エトロ リネン100% 総柄 ペイズリー リバティ柄 シャツ（S）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月27日 20時 12分に出品され04月27日 20時 12分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ / S （表記Sですが、大きめなので普段Mの方でも着ていただけると思います）



肩幅···40cm

身幅···50cm

袖丈···20cm

着丈···73cm



エトロのリネン100%総柄ボタニカルシャツです

エトロらしいプリント柄です



1度着用後保管していましたので、とても綺麗です



確認しましたが、汚れはありません。見落としている場合があることをご了承の上、ご購入くださいませ。

中古品にご理解いただけます方のご購入をお待ちしております^ - ^







素材···麻



透け感···透け感なし



季節···春夏

















素材···綿



柄···ハイビスカス/ボタニカル



柄···ペイズリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エトロ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ☆極美品☆

エトロ

リネン100%

総柄

ペイズリー

リバティ柄

シャツ（S）