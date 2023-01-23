『セリーヌ マカダムショルダー ベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 15時 26分に出品され03月12日 15時 26分に終了予定です。即決価格は14,450円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CELINE セリーヌ マカダムショルダー

カラー···ベージュ

サイズ: W23cm×H17cm×D18cm

ショルダーベルト 約110-120cm

カブセ型 マグホック開閉



キズや擦れがほとんど無い良い状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ セリーヌ マカダムショルダー ベージュ